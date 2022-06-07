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Зелені коридори бензовозам: паливо пропускають на кордоні без черги

Фото: бензин на кордоні пропускають без черг (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу. Це сприятиме швидшому вирішенню проблеми дефіциту пального в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як зазначили в прес-службі, зелені коридори для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку як з боку сусідньої країни, так і в Україні.

У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху

Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово. У випадку накопичення таких транспортних засобів на виїзд з України спільно з Нацполіцією здійснюється їх супровід до пункту пропуску та оформлення по окремій смузі руху.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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