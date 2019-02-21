"Зелені" аукціони опинилися під загрозою зриву

Депутати не можуть ухвалити необхідний для економіки законопроект

В Верховной раде возникли сложности с рассмотрением законопроекта №8449-д, который должен запустить аукционы на рынке зеленой энергетики - законопроект сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете. Об этом заявила народный депутат Виктория Войцицкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, заседание рабочей группы по законопроекту №8449-д состоится в понедельник, а шансы на принятие документа во втором чтении оценивают как 50/50.

Также депутат отмечает, что со стороны финансовых учреждений, предоставляющих средства для строительства объектов "зеленой" энергетики несколько спало давление, что никак не способствует поддержке законопроекта.

"ЕБРР сначала сказал, что без аукционов не будет финансировать новые проекты, а на прошлой неделе объявил о подписании/финансирования нового проекта. Поэтому с их стороны давление немного спало", — проинформировала Войцицкая.

В свою очередь, народный депутат Ольга Белькова считает, что вынесению на рассмотрение Рады проекта решения перед вторым чтением мешает политическая составляющая и президентские выборы. Поэтому дальнейшее развитие зеленой энергетики тормозится, а сама отрасль возобновляемой энергетики фактически находится под угрозой существования.

"Этот закон действительно очень нужен, потому что мы находимся в ситуации, когда есть огромные вызовы в энергетической системе. Это касается финансовой нагрузки, ныне действующей системы поддержки "зеленой энергетики" и с другой стороны есть ряд технических/технологических вызовов, которые связаны с тем, что современная система не приспособлена к появлению новой генерации, которая требует балансировки, которая является зависимой от погодных условий или времени дня и т.д. Соответственно, настал момент менять эти условия. Весь мир меняет их, не только Украина. Большинство стран сегодня проходят второй период такого реформирования. Все начиналось с "зеленого тарифа", а сегодня большинство стран уже перешли на аукционы. Поэтому, говоря о том, нужен ли Украине или нет, я бы сказала однозначно, что да", — сказала парламентарий.

Нардеп добавляет, что закон об аукционах "надо было принять еще год назад".

"Верю в то, что особенно учитывая вызовы избирательного периода, мы должны как можно скорее перейти (на аукционы, - ред.). Потому что новое правительство пока раскачается, пока изберется, пока назначится, пока все поймут, чем они там занимаются, пройдет время, аукционов не будет и приостановится в том числе развитие "зеленой" генерации, в которую я искренне верю", — сказала Белькова.

Депутат также призвала всех политиков вспомнить, что "не только генерация нам важна, но и потребители, поэтому надо найти здоровый баланс, который продвинет этот законопроект вперед".