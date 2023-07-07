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"Зеленую" энергетику ожидает стремительное падение из-за введенных НКРЭКУ изменений, - юрист

Фото: "Зеленую" энергетику ожидает стремительное падение из-за введенных НКРЭКУ изменений (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, провоцирует ценовой обвал на рынке электроэнергии летом, что углубит финансовые проблемы сектора возобновляемой энергетики Украины в период активной работы солнечных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Максима Сысоева, партнера юридической компании Dentons, сопровождающего проекты в сфере возобновляемой энергетики.

"У нас может обвалиться рынок ВИЭ за лето. Потому что солнце будут продавать скорее всего по нижнему прайс-кепу, а он очень ограничен", - сказал Сысоев.

По его словам, на рынке электроэнергии летом будут происходить значительные перекосы, поскольку днем потребление электроэнергии не велико, но при этом многие электроэнергии генерируют солнечные электростанции.

"Летом днем из-за ограниченного потребления и генерации на СЭС цены будут падать", - сказал юрист.

Напомним, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

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