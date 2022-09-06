Зеленському на черговому засіданні Ставки розповіли про успіхи ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. В ході обговорень йому доповіли про нові успіхи українських військових на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента Україна.

У відомстві зазначають, що під час засідання військові розповіли Зеленському про ситуації на всій лінії фронту.

"Зокрема, сили оборони домоглися успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На певних напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба для придушення сил противника", - розповіли в ОП за підсумками засідання Ставки.

У свою чергу Зеленський нагадав про те, що втрати російських окупантів досягли понад 50 тисяч осіб. За словами президента, російське військово-політичне керівництво несе повну відповідальність за "винищення громадян РФ".

У ОП додають, що у зустрічі взяли участь: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардією Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сырский, а також командувачі оперативними напрямками.