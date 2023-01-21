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У Зеленского обратились к партнерам: каждый день промедления - это смерти украинцев

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Каждый день промедления с предоставлением Украине военной помощи - это человеческие жизни. Нерешительность некоторых стран убивает украинцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк уверен, что партнеры со временем все же предоставят Украине необходимую технику. Поскольку единственный вариант окончить войны - это поражение России. Однако промедление с военной помощью только затягивает войну и вредит украинцам.

"Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте скорее", - отметил советник руководителя ОП.

Напомним, во время последней встречи в формате "Рамштайн" партнеры не достигли единого решения о передаче танков Украине.

Министр обороны Германии заявил, что его страна готова предоставить Leopard, если будет иметь соответствующие договоренности с союзниками.

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