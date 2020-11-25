У Зеленського заявили про початок консультацій щодо ліквідації ОАСК

В Офісі президента України заявили про початок консультацій про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Однак, у Вищій раді правосуддя це спростовують.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему".

Як пояснив у коментарі виданню голова ради Андрій Овсієнко, ця процедура чітко визначена законом "Про Вищу раду юстиції" та законом "Про судоустрій і статус суддів".

"Але на даний момент (середина листопада - ред.) з Офісу президента жодних документів або запитів до нас не надходило", - сказав Овсієнко.

У Зеленського здивовані такими заявами і запевняють, що направили відповідний лист в Раду правосуддя.

"Минулого тижня (16-22 листопада, - ред.) від Офісу президента на адресу Вищої ради правосуддя було офіційно направлено лист, в якому ми просимо ВРП визначитися з позицією щодо цього питання. Так і проходять ці консультації", - пояснив РБК-Україна заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які в своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.