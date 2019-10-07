Від Зеленського вимагають відмінити поправку Геруса про імпорт електроенергії з РФ

На сайті президента зареєстровано петицію про заборону імпорту електроенергії з Росії, який був дозволений завдяки поправці голови енергетичного комітету ВРУ Андрія Геруса. Про це повідомив автор петиції, президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Прошу вас, в порядку законодавчої ініціативи, якою наділений президент України, внести як невідкладний проект закону України, згідно якого запропонувати Верховній раді України внести до ст. 67 закону України "Про ринок електричної енергії" норму наступного змісту: "Увесь обсяг електричної енергії, імпортованої з держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства, продається виключно на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку", - йдеться у петиції.

В петиції, зокрема, зазначається, що внесена Герусом поправка до законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" суперечить зобов’язанням України перед ЄС.

"Дана правка суперечить міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак народний депутат Герус Андрій Михайлович з трибуни заявив, що така норма є дискримінаційною і має бути виключена з українського законодавства, про що він повідомив представників Енергетичного співтовариства, а останні нібито погодились з його твердженням. Такі дії народного депутата України Геруса Андрія Михайловича є грубим порушенням Регламенту Верховної ради України та міжнародних зобов’язань України, що закріплені в Угоді про асоціацію України та ЄС", - зазначається в петиції.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". За даними ЗМІ, Герус начебто пролобіював вказану поправку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко висловив думку, що рішення парламенту, яке дозволило імпорт електроенергії з Росії, ставить під загрозу інтеграцію вітчизняної енергосистеми з ЄС і посилює енергозалежність України від Росії.