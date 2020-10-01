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У Зеленського вимагають оперативного розслідування смерті співробітниці посольства США

Автор: Дмитро Левицький

У Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на загибель співробітниці американського посольства в Києві. В ОП висловили співчуття рідним та близьким загиблої.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За даними ОП, правоохоронці зараз проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин загибелі громадянки США. У правоохоронців дві основні версії події: навмисне вбивство та нещасний випадок.

"Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання", - наголосили в прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, вчора у Шевченківському районі столиці перехожі знайшли співробітницю посольства США у непритомному стані. Жінку госпіталізували, але лікарям не вдалося її врятувати. У постраждалої була травма голови.

За фактом смерті співробітниці американського посольства поліція відкрила справу за статтею "Умисне вбивство". Ймовірного нападника зараз розшукують.

Крім того, пізніше стало відомо, що загибла співробітниця посольства була громадянкою США.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикизагибельОфіс президента