RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського розповіли, які санкції проти Росії попередять світову війну

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Нову світову війну здатні попередити нові санкції проти Росії. Зокрема, закриття російського ринку для решти світу, відмова від її енергоносіїв, зерна та медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму та медіа в Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим вірогідніша світова війна. Не тільки в Україні", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна проти України для російського президента Володимира Путіна є проміжним етапом перед тим, як спробувати атакувати Європу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаСанкції проти Росії