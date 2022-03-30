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У Зеленського розповіли, коли буде референдум щодо мирного договору з Росією

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Всеукраїнський референдум за мирним договором з Російською Федерацією можливий тільки після того, як російські війська залишать територію України. Хоча б на лінії станом на 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Референдум не буде проходити сьогодні, тому що сьогодні у нас воєнний стан. Безумовно, процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована. І ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію. Відійдуть на кордони, принаймні, на позиції станом на 23 лютого 2022 року", - зазначив він.

За його словами, тільки після цього запрацює Віденська конвенція, яка не визнає мирні договори, укладені під тиском.

"Ми скасуємо воєнний стан тільки тоді, коли військ Російської Федерації не буде", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив необхідність референдуму з даного питання тим, що з цією процедурою Україна зможе швидше досягти миру.

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РеферендумВійна Росії проти України