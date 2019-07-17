У Зеленського розраховують на запуск Ради на початку вересня

В Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня. Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Як відомо, парламент восьмого скликання завершив свою роботу минулого тижня. У п'ятницю, 12 липня відбулося останнє засідання.

"Ми би хотіли, щоб парламент вже на початку вересня почав працювати і приймати перші законопроект", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Слузі народу" пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні. Зокрема, керівник передвиборного штабу політсили Олександр Корнієнко заявляв, що "Слуга народу" хоче запустити Раду раніше передбаченого законом терміну.

"Ми плануємо раніше, ніж законом це передбачено. Це точно. П'ятнадцяте (серпня - ред.) - це так, може, ще рано... до речі, хороша ідея, зв'язати це (засідання, - ред.) з Днем Незалежності", - заявляв він.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський просить Раду восьмого скликання зібратися на позачергове засідання 18 липня для прийняття трьох законів: про роботу Вищого антикорупційного суду, незаконного збагачення і розмитнення автомобілів.