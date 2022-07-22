У Зеленського розкрили подробиці угоди щодо "зернового коридору"

Україна в рамках перегорів щодо вивезення зерна не буде підписувати прямий догорів з Росією, а лише з Туреччиною та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН", - пояснив він.

За словами Подоляка, російські кораблі не будуть супроводжувати судна з зерном, а в українських портах не буде представників РФ. У разі провокацій - негайна відповідь з боку військових.

Також всі судна будуть перевірятися спільними групами у водах Туреччини, якщо виникне така потреба.