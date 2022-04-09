У Зеленського розкритикували ЄС за фінансування Росії

За його словами, за перші 40 днів війни повномасштабного вторгнення Росія отримала від європейських країн 37 млрд євро за поставлені енергоресурси. Подоляк поскаржився, що такий обсяг участі Європи у співфінансування війни.

"Мало того, що в України об'єктивно не було такого обсягу озброєнь, як у країни-агресора, так ще й кожен день росіяни отримують прямі об'ємні платежі від європейців для фінансування додаткового постачання ракет і снарядів на поля бою", - додав радник глави ОП.

Подоляк назвав таку позицію європейських партнерів, поряд з недопрацьованими санкціями проти Росії, стимулом для Москви до розширення військових дій в Україні, більш масштабного знищення українців і остаточної відмови від незастосування важких озброєнь проти мирних громадян.

"Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?" - задається в кінці Подоляк.