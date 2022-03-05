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У Зеленського просять тероборону західних областей швидше пропускати вантажі

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Київ, Субота 05 березня 2022 15:25
У Зеленського просять тероборону західних областей швидше пропускати вантажі Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У президента України Володимира Зеленського вважають, що територіальна оборона західних областей виявляє "зайве рвєніє" при огляді гуманітарних та військових вантажів. Внаслідок цього вантажівки затримуються в дорозі і не можуть вчасно доставити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Шановні наші друзі із Західної України. Надходять численні сигнали про те, що місцева самооборона практично паралізувала рух дорогами. І це погано, тому що західна гуманітарна та військова допомога не зможе бути перекинута вчасно в центральні, східні та південні області. Тому що, кажуть, що місцева самооборона виявляє надто багато "рвєнія", - зазначив він.

Він також закликав територіальну оборону наводити лад на дорогах.

"Це величезна проблема. У своєму "рвєніі" створили проблему на рівні держави. В Офісі президента вже змушені цим займатися... Коли ви вважаєте машину підозрілою, ви навіть не відводите її на спеціальний майданчик, а доглядаєте на трасі, поки інші машини чекають. І коли наші вантажопотоки рухаються 100 км протягом 4,5 години - це вже проблема", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів та розповіла, де і що там приймають.

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