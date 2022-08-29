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У Зеленського закликають не робити суперсенсацій про військові операції до офіційних заяв

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Експертів, політичних діячів, а також лідерів суспільної думки закликають не "хайпувати" на темі військових операцій та не розголошувати дані про їхній перебіг до офіційних заяв українських органів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він просить з обережністю підходити до коментарів щодо будь-яких військових дій українських захисників.

"Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам суспільної думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій ДО офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України. Ще раз головне - ДО офіційних заяв не треба робити суперсенсаційних заяв", - написав Подоляк.

Радник голови ОП звертається до журналістів із проханням особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою.

"Бажання продемонструвати свою "обізнаність", дотичність до "інсайду" та "хайпанути" на "ситуативі" - природнє для будь-якого інформаційного простору. Але війна - це не "контент", - зазначив він.

Подоляк закликає фільтрувати інформацію та працювати професійно з повагою до українських військових

"Безумовно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає", - додав він.

Нагадаємо, українські захисники почали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Докладніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - у матеріалі РБК-Україна.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України