У Зеленського закликають не робити суперсенсацій про військові операції до офіційних заяв

Він просить з обережністю підходити до коментарів щодо будь-яких військових дій українських захисників.

"Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам суспільної думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій ДО офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України. Ще раз головне - ДО офіційних заяв не треба робити суперсенсаційних заяв", - написав Подоляк.

Радник голови ОП звертається до журналістів із проханням особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою.

"Бажання продемонструвати свою "обізнаність", дотичність до "інсайду" та "хайпанути" на "ситуативі" - природнє для будь-якого інформаційного простору. Але війна - це не "контент", - зазначив він.

Подоляк закликає фільтрувати інформацію та працювати професійно з повагою до українських військових

"Безумовно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає", - додав він.