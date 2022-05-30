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У Зеленського може з'явитися конкурент, і це не Кім

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

На Банковій вважають, що на тлі післявоєнного суспільного попиту у Володимира Зеленського може з'явитися новий серйозний конкурент. Це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у якого офіс запідозрив політичні амбіції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в команді Зеленського і як війна змінює владу".

"Є політична активність Залужного. І він начебто дійсно командна людина. Сам він декларує, що не бажає йти в політику. Але іноді його поведінка говорить про зворотне. З'явився якийсь фонд, він розміщує борди. У нього є якісь консультанти, радники, ймовірно, вони і вселяють йому ці ідеї", - розповідає поінформований співрозмовник в команді Зеленського.

Втім, у важкі часи на фронті, як зараз, політичні амбіції, а також певна "ревнощі", яку деякі видатні генерали відчувають до медійної популярності Залужного, йде на третій план, і всі знову займаються справою, наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім на початку війни отримав величезну популярність завдяки своїм надихаючим відео-зверненням. Однак минулого тижня він заявив, що не балотуватиметься на наступних президентських виборах. Він також повідомив, вірив Зеленському ще з 2019 року.

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Володимир Зеленський