У Зеленского объяснили, почему Россия затрудняется озвучить свои "новые границы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путинская РФ все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги", - заявил Подоляк.

По его словам, в России не решаются озвучить свои "новые границы", поскольку "территория РФ" с каждым днем становится меньше. Речь идет об успешной деоккупации захваченных территорий.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не могут определиться, где проходят "границы" захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия вроде бы продолжит совещаться по этому вопросу с жителями этих регионов.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье относительно границ мы продолжим совещаться с населением этих областей", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.