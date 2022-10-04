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У Зеленского объяснили, почему Россия затрудняется озвучить свои "новые границы"

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 21:29
У Зеленского объяснили, почему Россия затрудняется озвучить свои "новые границы" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация затрудняется озвучить свои "новые границы" из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путинская РФ все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги", - заявил Подоляк.

По его словам, в России не решаются озвучить свои "новые границы", поскольку "территория РФ" с каждым днем становится меньше. Речь идет об успешной деоккупации захваченных территорий.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не могут определиться, где проходят "границы" захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия вроде бы продолжит совещаться по этому вопросу с жителями этих регионов.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье относительно границ мы продолжим совещаться с населением этих областей", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 30 сентября. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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