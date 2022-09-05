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У Зеленського відреагували на заяву Пєскова про переговори і нагадали "базову аксіому"

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 09:10
У Зеленського відреагували на заяву Пєскова про переговори і нагадали "базову аксіому" Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента допускають мирні переговори з Росією, але тільки на умовах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами", - написав він.

Зазначимо, що твіт Подоляка, швидше за все, є відповіддю на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, який в інтерв'ю для пропагандистської програми сказав, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. В першу чергу, Москва повинна перестати вирішувати питання війною і вбивствами.

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