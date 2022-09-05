У Зеленського відреагували на заяву Пєскова про переговори і нагадали "базову аксіому"
В Офісі президента допускають мирні переговори з Росією, але тільки на умовах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами", - написав він.
Зазначимо, що твіт Подоляка, швидше за все, є відповіддю на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, який в інтерв'ю для пропагандистської програми сказав, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. В першу чергу, Москва повинна перестати вирішувати питання війною і вбивствами.
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