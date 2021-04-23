У Зеленського відреагували на пропозицію Козака: може розмити ідею переговорів
Нормандська зустріч на Донбасі за участю представників так званих Донецької та Луганської "народних республік" може розмити саму ідею переговорів. Представники "ЛДНР" є ще одним обличчям російської сторони.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.
За його словами, українська сторона завжди виступала тільки за конструктивний підхід до переговорів, тому що потрібен результат. На сьогодні є різні переговорні формати - лідерів "нормандської четвірки", політичних радників, Тристороння контактна група і Спільний центр з контролю і координації.
"Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду "змішаних" переговорів на Донбасі за участю представників Франції, Німеччини, України, Росії і несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО - як те, що може розмити саму ідею переговорів", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що участь представників "ЛДНР" не буде конструктивною, оскільки вони не приймають самостійних рішень і фактично є ще одним обличчям російської сторони.
"Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути і спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи", - додав Подоляк.
У той же час, на його думку, пропозиція президента України Володимира Зеленського про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на Донбасі дають шанс на створення нового особливого формату для діалогу, який може бути ефективним і діяти одночасно зі збереженням і розвитком інших переговорних ліній.
Зазначимо, сьогодні російський переговірник Дмитро Козак запропонував Франції та Німеччині не пізніше 27 квітня провести нормандську зустріч на Донбасі за участю України та представників "ЛДНР".
Крім того, він також звинуватив Україну в спробі ухилитися від прямого діалогу з окупаційною владою, хоча, за його словами, на рівні ТКГ українська сторона нібито постійно веде його з людьми з "ЛДНР".
Вчора президент Росії Володимир Путін теж заявив, що обговорювати питання війни на Донбасі українському президенту Володимиру Зеленському слід з саме ватажками "ЛДНР".