У Зеленського гостро відповіли на заяву Лаврова про географію війни

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter .

Саме так Подоляк відреагував на заяву Лаврова про те, що географія завдань так званої "спецоперації" вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

За словами радника керівника ОП, вочевидь, що у Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право.

"Інакше голова МЗС Росії міг би знати, що війна - це війна, окупація - це окупація, а знищення нації - геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - написав він.