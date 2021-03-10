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У Зеленського оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові

Автор: РБК-Україна

У Львові планують будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу. Очікується, що роботи розпочнуться вже в цьому році.

Про це на форумі "Україна 30" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Невеликий анонс, я думаю, пан (мер Львова, - ред.) Садовий не буде проти. Львову не вистачає конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає гроші і залишає їх громаді", - зазначив він.

За його словами, в межах міста вже знайшли землю, на якій побудують конгрес-центр і великий музей для Львова.

"Це великий комплекс - івент-холл, конгрес-центр і музейний комплекс... Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - додав Тимошенко.

Він підкреслив, що в будівництві братиме участь держава, місцева влада та інвестори.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні відреставрують близько 150 об'єктів культурної спадщини.

Пізніше з'явився список основних об'єктів в цій програмі.

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Новини України Львівмузейкомплекс
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