У Зеленського оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові

"Невеликий анонс, я думаю, пан (мер Львова, - ред.) Садовий не буде проти. Львову не вистачає конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає гроші і залишає їх громаді", - зазначив він.

За його словами, в межах міста вже знайшли землю, на якій побудують конгрес-центр і великий музей для Львова.

"Це великий комплекс - івент-холл, конгрес-центр і музейний комплекс... Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - додав Тимошенко.

Він підкреслив, що в будівництві братиме участь держава, місцева влада та інвестори.