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У Зеленського пояснили необхідність створення державної авіакомпанії

Новини » Політика     29.04.2020 - 20:33
У Зеленського пояснили необхідність створення державної авіакомпанії
Фото: ДП "Антонов" (facebook.com/antonov.company)

Державна авіакомпанія допоможе навантажити ДП "Антонов"

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив необхідність створення в Україні державної авіакомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами Тимошенка, створення державної авіакомпанії дозволить завантажити роботою держпідприємство "Антонов", чиї літаки зможуть обслуговувати регіональні та міжнародні рейси.

"Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і в найближчі країни. У будь-якому разі "Антонов" - це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей", - пояснив він.

Також, вважає Тимошенко, національний авіаперевізник зможе стати своєрідною страховкою для України на випадок будь-яких екстренних ситуацій.

"Так, є ринок, є сталі авіакомпанії. Але держава завжди повинна бути впевнена: якщо щось станеться, є на кого спертися - на державну авіакомпанію. Це одна з причин, чому вона створюється", - додав заступник керівника ОП.

Зазначається, що наразі тривають підрахунки вартості створення державної авіакомпанії. Так, вчора на нараді з Володимиром Зеленським обговорювалися підходи до запуску авіакомпанії.

"Наразі йде бюджетування. Ми вийдемо з комунікацією. Презентуємо саму авіакомпанію, підхід до роботи. І всі дізнаються вартість її створення", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення державної авіакомпанії. Зеленський висловив сподівання, що державне підприємство "Антонов" забезпечить достатню кількість літаків для запуску національного перевізника.

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