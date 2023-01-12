У Зеленского обсудили судебную реформу с представителями стран G7 и Евросоюза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Как отмечается в сообщении пресс-службы Офиса, руководители и представители посольств стран "Большой семерки" и Европейского союза в Украине передали Офису президента рекомендации по дальнейшим шагам в судебной реформе. Это произошло во время встречи с заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым.

"Особенно приятно видеть единство наших мнений по усовершенствованию работы Верховного суда, реформе Государственной судебной администрации", - подчеркнул Смирнов.

Рекомендации международных партнеров, высказанные ими на фоне избрания новых членов Высшего совета правосудия (ВСП), касаются продолжения реформы с учетом разблокирования работы ВСП и перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей.

Следующим шагом после обновления ВСП Смирнов назвал формирование службы дисциплинарных инспекторов.

"И здесь нужно подумать, как двигаться в этом направлении. Потому что фактически нам все нужно начинать с нуля, времени немного, и нужно или вносить изменения в законодательство, чтобы ускорить или оптимизировать процедуры отбора дисциплинарных инспекторов, или предложить другой путь", - добавил заместитель руководителя ОП.

В то же время, говоря о рекомендациях по внедрению прозрачного конкурсного отбора судей Конституционного суда Украины, усилению дисциплинарных процедур и этических требований к судьям этой судебной инстанции, заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что многие вопросы урегулированы в законопроекте о конституционной процедуре, который пока не приняла Верховная рада.