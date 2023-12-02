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У Зеленского назвали условия для открытия аэропорта "Борисполь"

Фото: при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Аэропорт "Борисполь" могут открыть только тогда, когда украинское небо будет полностью закрыто от российских дронов и ракет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Эта ситуация с безопасностью сегодня еще полностью не урегулирована, но с точки зрения того, что должны думать о будущем, можно говорить о том, что аэропорты должны работать в Украине", - пояснил советник.

По его словам, открытие аэропорта - это не вопрос завтрашнего дня. Это станет реальным, когда будет полностью закрыто небо от влияния российских ракетных и дроновых атак.

Что предшествовало

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре предполагал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до завершения войны.

Он не уточнял, какой аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины.

Однако недавно в Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым.

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