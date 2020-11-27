У Зеленського назвали три найбільші блоки підтримки бізнесу в умовах карантину

Українська влада напрацювала три блоки підтримки бізнесу в умовах пандемії коронавірусу. Їх незабаром обговорять в парламенті.

Про це заявила заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За її словами, податки для бізнесу не будуть підняті.

"Навпаки, для деяких напрямків ми їх знизили. Наприклад, для креативних індустрій", - сказала Ковалів.

Вона наголосила, що стосується підтримки бізнесу, будуть запроваджені три найбільші блоки, які будуть "обговорювати завтра в парламенті з лідерами фракцій та прем’єр-міністром".

"Перше – це працівникам, безпосередньо людям, які працюють на підприємствах, які можуть бути закриті повністю при введені локдауну, кожен з них отримає по 8 тисяч гривень. Друге – безпосередньо підприємцям, які будуть працювати або змушені будуть скоротити свій час, такі підприємства також отримають допомогу на своїх працівників. І третє – власне підприємства, які також можливо зупиняться, якщо буде введений локдаун, отримають компенсацію яка дорівнює сумі сплачених податків на заробітну плату за місяць", - пояснила Ковалів.

Нагадаємо, Ковалів також заявила, що економіка України в 2020 році знизиться не більш ніж на 5% через наслідків пандемії коронавірусу.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Андрій Шевченко, Ілля Кива, Сергій Марченко, Павло Клімкін та інші відомі політики й громадські діячі, обговорили технічну поразку збірної України, Державний бюджет на 2021 рік та наслідки локдауну для підприємців. Що робити у всіх ситуаціях, які склали – основна тема ток-шоу 27 листопада.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 27 листопада

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

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А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

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