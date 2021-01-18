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У Зеленського назвали пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена

Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена. Найголовніші - підтримка суверенітету та військова допомога Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Також серед основних пріоритетів майбутньої співпраці є активне залучення США до процесу врегулювання на Донбасі й деокупації Криму.

"Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації", - сказав Жовква.

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Одним з пріоритетів у двосторонніх відносинах України та США залишиться економічний блоку, зокрема, нарощення товарообігу.

"Аграрна сфера - традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект - також можна про це говорити", - додав він.

Не менш важливим пріоритетом, як наголосив Жовква, буде тема боротьби з корупцією.

"Тут ми точно будемо союзниками Байдена, у здійсненні антикорупційних заходів в Україні", - сказав представник ОП.

Крім того, за словами Жовкви, Україна готує "дорожню карту" відносин зі США.

Нагадаємо, до цього Жовква розповів, що адміністрація Зеленського планує запросити Байдена на річницю Незалежності України.

Прогноз погоди
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