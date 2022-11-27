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У Зеленского назвали последствия для РФ после поражения в войне против Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Для России война, которую она начала против Украины, и поражение обернется неприятными последствиями, которые также ударят по экономике.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он заявил, что после победы Украины агрессор уже не сможет рассчитывать на силовой захват территорий. Кроме того, поражение в войне повлияет и на экономику РФ.

По словам Подоляка, Украину такой ход событий устраивает.

"Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?" - отметил советник главы ОП.

Напомним, Михаил Подоляк недавно заявил, что российский диктатор Владимир Путин теряет влияние, это может свидетельствовать о расколе среди российской элиты.

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