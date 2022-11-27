У Зеленского назвали последствия для РФ после поражения в войне против Украины

Для России война, которую она начала против Украины, и поражение обернется неприятными последствиями, которые также ударят по экономике.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он заявил, что после победы Украины агрессор уже не сможет рассчитывать на силовой захват территорий. Кроме того, поражение в войне повлияет и на экономику РФ.

По словам Подоляка, Украину такой ход событий устраивает.

"Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?" - отметил советник главы ОП.

Напомним, Михаил Подоляк недавно заявил, что российский диктатор Владимир Путин теряет влияние, это может свидетельствовать о расколе среди российской элиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.