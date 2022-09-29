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У Зеленского назвали "фрик-шоу" российскую аннексию территорий Украины

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 18:49
У Зеленского назвали "фрик-шоу" российскую аннексию территорий Украины Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль анонсировал так называемое "вхождение" временно оккупированных территорий Украины в состав страны. Однако "церемония" является обычным российским "фрик-шоу", которое не имеет никакого юридического смысла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте время на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 27 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день фейкового "голосования на референдумах".

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия продолжит войну после аннексии, поскольку ей до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

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Российская Федерация Ирина Подоляк
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