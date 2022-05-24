У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФ

Росія фактично готова до переговорів з Україною. Відновлення діалогу можливе з двох причин, одна з них - це адекватне сприйняття російських еліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Кремль, безумовно, готовий (відновити переговори, - ред.). Вони про це говорять. Чому? Тому що зараз почалася кампанія "а давайте заморозьмо конфлікт". Безумовно, вони хочуть переговори", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, у разі припинення вогню і заморозки конфлікту Росія опиниться у виграшній позиції. Подоляк додав, що зараз стоїть завдання змусити Москву адекватно сприймати цей світ. Він підкреслив, що російські війська вже три місяці воюють в Україні і будуть тут ще перебувати до тих пір, поки не втратять максимальну кількість людей.
"Переговорний процес може бути розблокований з двох причин. Перша - коли президент України скаже Ось у вас є Дорожня карта, яку ми розуміємо де і яку позицію можемо отримати", - продовжив він.
Друга причина відновлення переговорів - це готовність Росії і в першу чергу її політичних еліт адекватно себе сприймати.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори щодо припинення війни тільки з Володимиром Путіним.
Зазначимо, напередодні у Росії заявили, що готові повернутися до мирних переговорів з Україною, але тільки після зміни позиції українською стороною.
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