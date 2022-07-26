Зеленського нагородили премією Вінстона Черчилля за лідерство

"Для мене надзвичайна честь отримати сьогодні премію Вінстона Черчилля за лідерство. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого", - написав президент.

Зеленський додав, Україна і вся Європа завжди памʼятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самій ідеї свободи. Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію.

"Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього", - зазначив Зеленський.

Привітав главу української держави прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За його словами, Володимир Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

"Український народ - це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді Президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти - вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава", – наголосив Джонсон.