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У Зеленського допускають коаліцію з "Батьківщиною"

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 11:52
У Зеленського допускають коаліцію з "Батьківщиною"
Фото: Сергій Шефір (УНІАН)

Шефір прокоментував можливу коаліцію з Тимошенко

Президентська партія "Слуга народу" допускає коаліцію з партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Про це заявив перший помічник президента Сергій Шефір, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню "Лівий берег"

"З Тимошенко цілком можливо (коаліція, - ред). Якщо, звісно, будуть нормальні вимоги. Я за коаліцію, у результаті якої до уряд приходять технократи", - заявив Шефір.

Він також додав, що "Слуга народу" готова до коаліції із парією "Голос" Святослава Вакарчука, якщо та потрапить до парламенту.

"Ми сподіваємося, що він потрапить в Раду. Ми завжди хотіли "в коаліцію з Вакарчуком" і навіть це було видно по заявах Вови в передвиборній кампанії", - додав Шефір.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями в Раду проходять 5 партій – "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа За життя", "Європейська солідарність" та "Голос".

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Новини України Порошенко Зеленський Слуга народаБатьківщинаКоаліція
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