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Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа №723/2022.

Что этому предшествовало

Дипломат в интервью казахскому блоггеру, имея в виду войну в Украине, сказал, что "чем больше мы (украинцы - ред.) убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

Россия потребовала от Казахстана выслать Врублевского, но Астана обвинила Москву в ненадлежащем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнерами" и отклонила призыв и попросила Киев заменить посла.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины