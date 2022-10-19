Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа №723/2022.

Что этому предшествовало

Дипломат в интервью казахскому блоггеру, имея в виду войну в Украине, сказал, что "чем больше мы (украинцы - ред.) убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

Россия потребовала от Казахстана выслать Врублевского, но Астана обвинила Москву в ненадлежащем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнерами" и отклонила призыв и попросила Киев заменить посла.