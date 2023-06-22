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Зеленский уволил посла Украины в Беларуси

Фото: бывший посол Украины в Беларуси Игорь Кизим (belarus.mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ главы государства, который опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в документе.

Игорь Кизим

Игорь Кизим родился в 1961 году в Харькове. В 1996 по 2000 работал при посольстве Украины во Франции, с 2000 по 2003 - в Нигерии. С 2007 по 2011 - работал советником посольства Украины в Канаде. С декабря 2014 года был временным поверенным по делам Украины в Великобритании.

Кизим был назначен послом Украины в Беларуси 20 февраля 2017 года.

18 апреля этого года его вызвали для консультаций в Киев в связи с недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку России.

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Владимир Зеленский