Зеленский уволил главу Гостомельской администрации после коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Гостомельской поселковой военной администрации. Раньше там разоблачили коррупционные схемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение №100, опубликованное Офисом президента.

"Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области", - говорится в документе.

Коррупционные схемы

Бюро экономической безопасности 5 июня сообщило, что разоблачило схемы хищения бюджетных денег чиновниками Гостомельской поселковой военной администрации.

По данным следствия, чиновники в период 2022-2023 годов заключили ряд договоров на проведение ремонтных работ, чтобы устранить последствия боевых действий, и обустройство укрытий. Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными фирмами и по завышенными ценами.

БЭБ отмечает, что выделенные из бюджета средства перечисляли на счета фиктивных компаний, офисы которых находятся в Виннице, а позже деньги обналичивали.

По информации детективов, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 млн гривен.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника КГГА, который во время комендантского часа посещал ресторан. Речь идет о бывшем директоре департамента охраны культурного наследия КГГА Александре Никоряке.

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