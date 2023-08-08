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Зеленский об освобождении Крыма: туда вернется безопасность, экономические возможности и свобода

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание по деоккупации Крыма и восстановлению экономики полуострова.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения к украинцам.

По его словам, после освобождения Крыма от оккупации, туда вернутся как экономические возможности, так и безопасность и свобода для людей.

"Но все это не должно быть просто абстрактным - под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание. Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и для всех наших людей. Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем. деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - сказал Зеленский.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа была создана для консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Первый саммит платформы состоялся в 2021 году в Киеве и был приурочен к 30-летию независимости Украины. Его участники приняли декларацию, в которой осудили нарушение прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование судоходству через Керченский пролив, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

В прошлом году мероприятие объединило более 60 участников из разных стран, но в условиях войны в Украине они собирались онлайн. Тогда президент Зеленский говорил, что Украина будет самостоятельно решать, по какому пути будет возвращать Крым, который в 2014 году захватила Российская Федерация.

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Владимир ЗеленскийКримВойна России против Украины