Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии

Четверг 27 ноября 2025 14:30
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и американский народ с Днем благодарения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в соцсети Х.

"Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость", - сообщил президент.

Глава государства также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

"Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - отметил он.

День благодарения

День благодарения (Thanksgiving Day) - это государственный праздник в США, который отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября.

В 2025 году последний четверг приходится на 27 число.

Его корни уходят в XVII век, когда первые колонисты вместе с коренными народами устроили совместную трапезу в знак благодарности за урожай и поддержку.

Сегодня праздник символизирует благодарность за благополучие, семью и мир, а традиционным атрибутом является праздничный ужин с индейкой.

В этот день американцы собираются семьями, проводят парады и благотворительные акции. Также после Дня благодарения стартует один из крупнейших сезонов распродаж в США.

Подробнее о Дне благодарения, в чем суть праздника и почему индейка стала его символом - читайте в материале РБК-Украина.

А в отдельном материале РБК-Украина объяснило, почему этот праздник является одним из важнейших в американской культуре, а для многих - даже значимее Рождества.

