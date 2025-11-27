Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии

Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)

Сегодня, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и американский народ с Днем благодарения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в соцсети Х.

"Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость", - сообщил президент. Глава государства также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. "Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - отметил он.