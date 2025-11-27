Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Сегодня, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и американский народ с Днем благодарения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в соцсети Х.
"Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость", - сообщил президент.
Глава государства также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
"Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - отметил он.
День благодарения
День благодарения (Thanksgiving Day) - это государственный праздник в США, который отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября.
В 2025 году последний четверг приходится на 27 число.
Его корни уходят в XVII век, когда первые колонисты вместе с коренными народами устроили совместную трапезу в знак благодарности за урожай и поддержку.
Сегодня праздник символизирует благодарность за благополучие, семью и мир, а традиционным атрибутом является праздничный ужин с индейкой.
В этот день американцы собираются семьями, проводят парады и благотворительные акции. Также после Дня благодарения стартует один из крупнейших сезонов распродаж в США.
