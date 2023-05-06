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Зеленский обратится к парламенту Швейцарии

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Берн, Суббота 06 мая 2023 12:08
Зеленский обратится к парламенту Швейцарии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к парламенту нейтральной Швейцарии. Дата выступления пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс парламента.

Отмечается, что 3 мая посольство Украины в Швейцарии подало официальный запрос в Федеральное собрание по поводу обращения Зеленского.

Две палаты парламента Швейцарии дали "зеленый свет" для выступления президента Украины. Он обратится к парламентариям в видеоформате. Ожидается, что выступление будет посвящено войне в Украине.

Пока дата обращения Владимира Зеленского официально не определена. Однако известно, что это произойдет во время летней сессии парламента Швейцарии.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте в онлайн-формате.

Напомним, президент Швейцарии откинул возможность реэкспорта оружия в Украину, отметив нейтралитет страны.

Как сообщалось, Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.

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Владимир Зеленский Швейцария Парламент
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