Зеленский встретился с спецпредставителем Китая, - Bloomberg

"От кризиса нет панацеи", - заявил Ли президенту Украины, согласно сообщению, опубликованному министерством иностранных дел Китая.

По его словам, прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров.

Ли также сказал, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей". В сообщении не сказано, что говорил на встрече Зеленский. К тому же, украинская сторона не подтвердила их встречу.