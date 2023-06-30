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Зеленский встретился с исполнительным директором Wasatch Group. Что обсудили

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Пятница 30 июня 2023 19:54
Зеленский встретился с исполнительным директором Wasatch Group. Что обсудили Фото: встреча Зеленского и Хансена (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским бизнесменом, основателем и исполнительным директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Зеленский поблагодарил Хансена за помощь украинцам, так как с начала вторжения РФ в Украину он является активным участником благотворительных проектов в поддержку нашей страны.

"Я знаю, что вы реализуете очень важные проекты для поддержки наших людей. Мы очень ценим, что вы инвестируете именно в жизнь, в помощь людям", – заявил президент.

Wasatch Group вместе с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в ближайшие два года построить в Киевской области 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чьи дома были разрушены в результате войны.

"Этот городок сможет заменить несколько детских домов семейного типа, разрушенных во время войны. Мы знаем, что более 100 таких заведений были разрушены, и вопрос их восстановления занимает первая леди Украины Елена Зеленская", - отметил Делл Лой Хансен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим вице-президентом США, конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах Майком Пенсом.

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