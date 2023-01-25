Зеленский встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

"Встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. С начала полномасштабного вторжения России он уже в третий раз посещает Украину", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что это важный политический сигнал поддержки для всего украинского общества, для семей, для вынужденно перемещенных лиц, для семей, потерявших своих детей из-за депортации.

По словам Зеленского, во время встречи обсудили важность неотложного доступа к депортированным в Россию гражданам Украины и защите их прав. Отдельно была рассмотрена тема массового преступного вывоза государством-агрессором украинских детей.