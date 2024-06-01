Зеленский встретился с президентом Восточного Тимора: как эта страна поддерживает Украину

Лидер Восточного Тимора в разговоре с Зеленским заявил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня этого года.

"Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. Россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги по приближению мира", - отреагировал на это украинский президент.

Кроме того, Зеленский выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Восточным Тимором, в частности, в направлении поставок аграрной продукции, а также пригласил Рамоша-Орту посетить Украину.

Восточный Тимор и Украина

Демократическая Республика Тимор-Лешти или как ее также называют Восточный Тимор - это небольшое государство на востоке острова Тимор между Индонезией и Австралией. Долгое время Восточный Тимор входил в состав Индонезии, но в 2002 году после террора со стороны проиндонезийской полиции он обрел независимость.

Население Восточного Тимора составляет около 1,3 млн человек, однако, как рассказывал в интервью вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, после начала полномасштабного российского вторжения страна собрала для Украины около 1,5 млн долларов.

"Например, в Азии нас поддерживает такая страна - Восточный Тимор. Там 1,3 миллиона населения и в начале войны они собрали для нас полтора миллиона долларов, гуманитарку, они за нас голосуют в ООН. А многие даже не знают, что есть такая страна. Мы передали им благодарность, когда я был на форуме стран АСЕАН в Камбодже", - говорил Корниенко в интервью.