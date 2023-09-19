Обсудили ситуацию на фронте и не только. Зеленский встретился с президентом ЮАР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Это произошло на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и ЮАР в продолжение своего диалога, начатого во время встречи в Киеве.

Что лидеры стран успели обсудить

Владимир Зеленский отметил важность участия Южно-Африканской Республики в рабочих группах по украинской "формуле мира". Президенты уделили внимание подготовке к следующей встрече на уровне советников по реализации пунктов "формулы".

Фото: Встреча (president.gov.ua)

"Мы чрезвычайно благодарны за начало реальной работы платформы нашей "формулы мира". Посольство вашей страны в Украине и лично господин посол участвуют во встречах по этому вопросу", - сказал Зеленский.

Стороны обсудили подготовку к глобальному саммиту мира на уровне лидеров стран.

Война в Украине

Во время встречи также была отмечена необходимость восстановления функционирования "зернового коридора" в Черном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, а также создания зерновых хабов в Африке.

"Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли по этим маршрутам, несмотря на непростую ситуацию", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса также обсудили ситуацию на поле боя в Украине. Глава Украины отдельно подчеркнул важность ускорения процессов возвращения на родину украинских детей, незаконно депортированных в Россию, а также обмена удерживаемыми людьми.

Позиция ЮАР относительно войны РФ против Украины

Напомним, Южно-Африканская Республика вместе с другими странами Африки в июне представила "мирный план" для завершения войны России против Украины. В частности, предусматривает начало переговоров между Киевом и Москвой без вывода оккупационных войск.

Также посол США в ЮАР Рубен Бригети заявлял, что в декабре 2022 года на борт российского корабля, который пришвартовался к военно-морской базе в Саймонстауне, загрузили оружие.

Позже Рамафоса заявил, что специальная комиссия не обнаружила фактов передачи оружия России в декабре 2022 года.