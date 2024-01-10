Зеленский встретился с президентом Литвы, начались переговоры

"Рад приветствовать в Вильнюсе моего дорогого друга Владимира Зеленского, символ сопротивления Украины российской агрессии и героической борьбы за свободу. Мы верим в победу Украины и будем поддерживать вас и дальше! Дорогие братья, мы с вами", - написал Науседа в соцсетях.

Зеленский в свою очередь поблагодарил литовского коллегу за прием и мощную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку нашей страны со стороны Литвы.

Офис президента отметил, что во время встречи украинской и литовской сторон будут обсуждены дальнейшие шаги на пути евроинтеграции нашего государства. Также темами переговоров лидеров будут ситуация на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины, саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом 2024 года.

Кроме того, Украина и Литва подписали двусторонние соглашения, их содержание раскроют на совместной пресс-конференции лидеры обеих стран.

president.gov.ua

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он проведет переговоры не только с президентом, но и премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

После Литвы украинский президент посетит Эстонию и Латвию.