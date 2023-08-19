Зеленский встретился с премьер-министром Швеции

Как рассказал президенту, в повестке дня оборонное сотрудничество стран, а также мощные шведские БМП CV-90.

"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине ", - пишет президент.

Визит президента в Швецию

Сегодня, 19 августа, президент прибыл в Швецию вместе с первой леди Украины. Во время своего визита лидер страны встретится с:

премьер-министром Ульфом Кристерссоном;

королем Карлом XVI и королевой Сильвией;

спикером Андреасом Норленом;

главами парламентских партий.

Как рассказывал Зеленский, задача поездки - усиление наших воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном комплекса, а также европейская интеграция Украины.