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Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Telegram.

Президент сообщил что они с Сежурне обсудили оборонные потребности Украины. Среди которых особое внимание было уделено таким темам, как:

  • совместное производство дронов,
  • производство артиллерии,
  • дальнейшее усиление ПВО.

Во время встречи Зеленский также проинформировал нового главу МИД Франции о работе по Формуле мира.

"Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурное.

В МИДе Франции отметили, что Сежурное прибыл в Киев, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность.

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Владимир ЗеленскийФранцияМИД Украины