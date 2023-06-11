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Зеленский встретился в Киеве с представительницей президента ОАЭ

Фото: Владимир Зеленский и Мариам Альмхейри (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министр по вопросам изменения климата и окружающей среды, глава Офиса по международным делам при президенте ОАЭ Мариам Альмхейри прибыла в Киев с визитом. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Ценим этот визит и рассматриваем его как свидетельство поддержки Украины таким влиятельным государством, как ОАЭ. Искренне благодарны за полученную от Эмиратов помощь и рассчитываем, что ваше государство продолжит эту благородную миссию", - сказал глава государства.

Зеленский проинформировал представительницу президента ОАЭ об экологических преступлениях россиян в Украине и заявил о необходимости наказания агрессора за преступление экоцида и возмещение ущерба.

Стороны обсудили формулу мира, план восстановления Украины и возможность инвестиций ОАЭ.

Фото: Зеленский встретился с представительницей президента ОАЭ (president.gov.ua)

Отношение ОАЭ к войне

Стоит отметить, что Объединенные Арабские Эмираты, как и другие арабские страны, заявили о якобы нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину. Однако, по данным западных СМИ, Эмираты наживают на санкциях и торгуют российским золотом.

В мае президент Владимир Зеленский посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, где встретился с представителями ОАЭ.

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Владимир ЗеленскийВизит в УкраинуОбъединенные Арабские Эмираты