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Зеленский встретился с сенаторами США: что обсудили

Фото: Зеленский встретился с сенаторами США (скрин с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский отметил, что высоко ценит приезд сенаторов, особенно сейчас, когда Россия наносит десятки ракетных ударов по Украине и применяет иранские дроны-камикадзе по нашей энергетике.

Также Украина высоко ценит, что США всегда поддерживают украинскую территориальную целостность - и на уровне двух партий, и на уровне общества.

Глава украинского государства также поблагодарил президента США Джо Байдена, Белый дом и его команду за мощную поддержку наших Вооруженных сил.

Сенаторы отметили, что после визита в Украину они отправятся в Уголовный суд в Гааге, где будут сотрудничать с более широкой группой сенаторов для того, чтобы поддержать привлечение к ответственности россиян за военные преступления против Украины.

Напомним, что в Госдепе США отметили, что ленд-лиз - лишь один из инструментов помощи Украине.

Кроме того, США намерены помочь Украине пройти зиму при российских атаках на энергетическую инфраструктуру.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки