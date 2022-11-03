Зеленский встретился с сенаторами США: что обсудили

Зеленский отметил, что высоко ценит приезд сенаторов, особенно сейчас, когда Россия наносит десятки ракетных ударов по Украине и применяет иранские дроны-камикадзе по нашей энергетике.

Также Украина высоко ценит, что США всегда поддерживают украинскую территориальную целостность - и на уровне двух партий, и на уровне общества.

Глава украинского государства также поблагодарил президента США Джо Байдена, Белый дом и его команду за мощную поддержку наших Вооруженных сил.

Сенаторы отметили, что после визита в Украину они отправятся в Уголовный суд в Гааге, где будут сотрудничать с более широкой группой сенаторов для того, чтобы поддержать привлечение к ответственности россиян за военные преступления против Украины.