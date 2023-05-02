RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с председателем парламента Португалии и обсудил потребности ВСУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников", - говорится в сообщении.

Зеленский сказал, что начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора.

"Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям правительства и парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей. По его словам, это очень важный сигнал веры в Украину.

Напомним, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Украина получила от Португалии танки Leopard 2A6. Речь идет о трех единицах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзПортугалияВойна в Украине