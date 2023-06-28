Зеленский встретился с главным мастер-сержантом бригады "Магура" Валерием Маркусом

"На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием. Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте.

Что они обсудили

"Обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу. Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно с учетом форм безопасности", - рассказал президент Украины.

Зеленский также рассказал, что они обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя. Валерий Маркус, спасибо за встречу и за шевроны! Но о них позже", - добавил напоследок Зеленский.

47-я отдельная механизированная бригада

Бригада в составе Вооруженных сил Украины, которая начала свое формирование из батальона, а впоследствии - штурмового полка. Образована из гражданских добровольцев, которые прошли собеседование и подготовку, а также военнослужащих, которые после собеседования перешли из других воинских частей.

Валерий Маркус

В 2014 году в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево.

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. В апреле 2022 года Валерию Маркусу предложили принять участие в формировании 47-го отдельного стрелкового батальона. Маркус занял должность главного сержанта воинской части.

В сентябре 2022 года батальон расширился до полка, а уже в ноябре 2022 года на базе отдельного штурмового полка создана 47-я отдельная механизированная бригада.